Желательно концовку.  Сочинение на тему:Артемий Филиппович Земляника.

Гость: Гость:

Артемий Филиппович Земляника – попечитель богоугодных заведений. В больницах царит грязь и беспорядок. У поваров грязные колпаки, а у больных одежда такая, как будто они работали в кузнице. Кроме того больные постоянно курят. Артемий Филиппович не утруждает себя определением диагноза заболевания пациента и его лечением. Он на этот счет говорит: «Человек простой: если умрет, то и так умрет; если выздоровит, то и так выздоровит». К тому же лекарь Христиан Иванович Гибнер – немец и не говорит по-русски.Земляника очень хорошо разберается как давать взятки.При приезде ревизора на больных одели чистую одежду и чистые колпаки. больше нечиго про Землянику написать не могу!