У хозяйки 3 корзины с яблоками. Всего в них 60 кг яблок. В первой и второй вместе 38 кг, а во второй и третьей - 40 кг. Сколько кг в каждой корзине?

Математика

У хозяйки 3 корзины с яблоками. Всего в них 60 кг яблок. В первой и второй вместе 38 кг, а во второй и третьей - 40 кг. Сколько кг в каждой корзине?

Автор: Гость