У хозяйки 3 корзины с яблоками. Всего в них 60 кг яблок. В первой и второй вместе 38 кг, а во второй и третьей - 40 кг. Сколько кг в каждой корзине?
Математика
У хозяйки 3 корзины с яблоками. Всего в них 60 кг яблок. В первой и второй вместе 38 кг, а во второй и третьей - 40 кг. Сколько кг в каждой корзине?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
38+40=78 это двойное кол-во яблок второй и первой с третьей 78-60=18 кол-во яблок у второй 38-18=20 колво у первой 40-18=22 колво у третьей Ответ 20 первая 18 вторая 22 третья
Гость:
1)60-38=22 яблока в третьей корзине 2)40-22=18 яблок во второй корзине 3)60-40=20 яблок в первой корзине
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