Каково давление производит на пол стол весом 100Н, если площадь его ножек равны 50см квадратных?  

Физика
Каково давление производит на пол стол весом 100Н, если площадь его ножек равны 50см квадратных?  
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Среднее давление по всей поверхности равна отношению силы к площади поверхности: поскольку 50см.кв.=0,005м.кв. 100Н:50см.кв.=100Н:0,005м.кв.=20000(Н:м.кв.)=20000Па= 20кПа
Гость:
р = F/S, где  F - сила, а  S - площадь. 50 см2 = 50 * 10(-4 степени) м2. р = 100 :  50  * 10(-4 степени) м2 = 200 000 Па = 200 кПа 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
первый цех производит 15 деталей в час . второй производит за 8 часовой рабочий день на 10 деталей меньше чем первый . третий цех производит в день...
Ответить
Алгебра
cos^2 x/2 - sin^2 x/2 = cosx
Ответить
Обществознание
кратчайший морской путь который после гибели трои предстояло преодолеть одиссею
Ответить
Українська література
Масштаб 1:5000000, на карте между двумя точками расстояние 2 см, то чему равно расстояние между двумя объектами?
Ответить
Химия
что прибавить надо к FeSO4 чтобы получить Fe2(SO4)3...????
Ответить