Каково давление производит на пол стол весом 100Н, если площадь его ножек равны 50см квадратных?
Физика
Каково давление производит на пол стол весом 100Н, если площадь его ножек равны 50см квадратных?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Среднее давление по всей поверхности равна отношению силы к площади поверхности: поскольку 50см.кв.=0,005м.кв. 100Н:50см.кв.=100Н:0,005м.кв.=20000(Н:м.кв.)=20000Па= 20кПа
Гость:
р = F/S, где F - сила, а S - площадь. 50 см2 = 50 * 10(-4 степени) м2. р = 100 : 50 * 10(-4 степени) м2 = 200 000 Па = 200 кПа
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
первый цех производит 15 деталей в час . второй производит за 8 часовой рабочий день на 10 деталей меньше чем первый . третий цех производит в день...
Алгебра
Обществознание
Українська література
Масштаб 1:5000000, на карте между двумя точками расстояние 2 см, то чему равно расстояние между двумя объектами?