что прибавить надо к FeSO4 чтобы получить Fe2(SO4)3...????

Химия
что прибавить надо к FeSO4 чтобы получить Fe2(SO4)3...????
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
у меня есть только 2 варианта... 1способ. 12FeSO4 +3O2 = Fe2(SO4)3 + Fe2O3   2способ. 2FeSO4 + 2SO3 = Fe2(SO4)3 + SO2
Гость:
4FeSO4 + 2SO3 +O2= 2Fe2(SO4)3  Я думаю что так
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