рассчитайте какой объем углекислого газа выделится организмом при его окислении его клетками 54г. глюкозы у меня ответ 672 если другой ответ-киньте решение подробное,пожауйста

Биология
рассчитайте какой объем углекислого газа выделится организмом при его окислении его клетками 54г. глюкозы у меня ответ 672 если другой ответ-киньте решение подробное,пожауйста
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