рассчитайте какой объем углекислого газа выделится организмом при его окислении его клетками 54г. глюкозы у меня ответ 672 если другой ответ-киньте решение подробное,пожауйста

Биология

рассчитайте какой объем углекислого газа выделится организмом при его окислении его клетками 54г. глюкозы у меня ответ 672 если другой ответ-киньте решение подробное,пожауйста

Автор: Гость