1) Уравнение реакции замещения: А)BaO+H2O=Ba(OH)2 Б)CuO+H2=Cu=H2O в)3KOH+H3PO4=K3PO4+3H2O

Химия
1) Уравнение реакции замещения: А)BaO+H2O=Ba(OH)2 Б)CuO+H2=Cu=H2O в)3KOH+H3PO4=K3PO4+3H2O
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ОТВЕТ: Б А-СОЕДИНЕНИЕ B-ОБМЕНА
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
В какую сторону сместится равновесие эндотермической реакции H2+I2=2HI-Q при добавлении в систему катализатора? А) В сторону прямой реакции; Б) В с...
Ответить
Математика
радиус апельсина равен 4 см ,а толщина кожуры равна 1 см.Объем какой части больше:съедобной или несъедобной?
Ответить
Английский язык
Помогите раскрыть скобки Usually I (to get up) early in the morning.
Ответить
Химия
Возможно существование трех изомеров С5H12. Запишите их полные и сокращенные структурные формулы.
Ответить
Биология
Форма тела рыб очень разнообразна:у лещей тело высокое и сильно сжатое с боков;у камбалы-сплюснутое в спинно-брюшном направлении;у акул-торпедообра...
Ответить