1) Уравнение реакции замещения: А)BaO+H2O=Ba(OH)2 Б)CuO+H2=Cu=H2O в)3KOH+H3PO4=K3PO4+3H2O
Химия
1) Уравнение реакции замещения: А)BaO+H2O=Ba(OH)2 Б)CuO+H2=Cu=H2O в)3KOH+H3PO4=K3PO4+3H2O
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ОТВЕТ: Б А-СОЕДИНЕНИЕ B-ОБМЕНА
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