радиус апельсина равен 4 см ,а толщина кожуры равна 1 см.Объем какой части больше:съедобной или несъедобной?

Радиус апельсина без кожуры 4-1=3 (см) Объём целого апельсина: [latex]\frac{4\pi R^3}{3}\approx \frac{4\cdot3,14\cdot4^3}{3}\approx267,95[/latex] (куб.см) Объём съедобной части: [latex]\frac{4\pi R^3}{3}\approx \frac{4\cdot3,14\cdot3^3}{3}=113,04[/latex] (куб.см) Объём несъедобной части: 267,95-113,04=154,91 (куб.см) 113,04 куб.см < 154,91 куб.см Ответ: объём несъедобной части больше.

Гость: Гость:

Радиус апельсина с кожурой R=4см Радиус апельсина без кожуры R=4-1=3(см) V1 - объем апельсина с кожурой V2 - объем без кожуры(съедобной части) V3 - объем кожуры V1-V2=V3 V1=4пR3/3=4 * 3,14 * 64 : 3 =267,94 куб.см V2 = 4п R3/3= 4 * 3,14 * 27/3= 113,04 куб.см V3 = 267,94 - 113,04 куб.см= 154,9куб.см 154,9>113,04 Ответ: объем несъедобной части больше.