в чем смысл принципа общественной справедливости
География
в чем смысл принципа общественной справедливости
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Общественная справедливость зависит от тех людей которые стоят во главе этого общества, а это в настоящее время люди выходцы из нас, вот и делайте выводы, кто выносит вердикт.
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