Какой объём( н.у.) оксида углерода(4) образуется при разложении карбоната кальция массой 10,6г ? Рассчитайте, сколько граммов соли выпадет в осадок ,если этот газ пропустить через раствор гидроксида кальция.
Химия
Какой объём( н.у.) оксида углерода(4) образуется при разложении карбоната кальция массой 10,6г ? Рассчитайте, сколько граммов соли выпадет в осадок ,если этот газ пропустить через раствор гидроксида кальция.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
n CaCO3=10600/100=106моль или 0,106кмоль CaCO3= CaO+CO2 nCaCO3= nCO2=0,106 CO2+Ca(OH)2=CaCO3+H2O 1моль-----------1моль- ---------------------------1моль-----------1моль V=n*Vm VCO2=0,106*22,4=2,374м^3 mCaCO3= 0,106*100=10,6кг
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