Какой объём( н.у.) оксида углерода(4) образуется при разложении карбоната кальция массой 10,6г ? Рассчитайте, сколько граммов соли выпадет в осадок ,если этот газ пропустить через раствор гидроксида кальция.

Химия

Какой объём( н.у.) оксида углерода(4) образуется при разложении карбоната кальция массой 10,6г ? Рассчитайте, сколько граммов соли выпадет в осадок ,если этот газ пропустить через раствор гидроксида кальция.

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