сочинение на тему "интервью"
Русский язык
сочинение на тему "интервью"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Напиши про то что интервью это важно,т.к люди должны же откуда-то черпать информацию,а что бы не сомневаться в её правдоподобности журналисты берут интервью и тем самым потом доносят его до людей.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Бригада строителей построила ферму за 48 дней. По плану требовалось (пять четвертых) этого времени. Сколько дней отводилось на постройку фермы по п...
Физика
в холодную воду массой 300 грамм имеющую температуру 10 градусов по цельсию опускают нагретый в кипящей воде медный брусок массой 1 кг.Какой станет...
Химия
в раствор хлорида меди 2 группы положили алюминиевую пластину массой 10 г. Масса пластины увеличилась на 16,9 г. какая масса алюминия вступила в ре...
Химия
Негашеную известь (оксид кальция) получают нагреванием известняка. Зная, что оксид кальция получается при разложении карбоната кальция, рассчитайте...