человеку дали подышать меченым кислородом 18 Q2 . В какое вещество преимущественно будут включаться атомы меченого кислорода,ответ пояснить
Биология
человеку дали подышать меченым кислородом 18 Q2 . В какое вещество преимущественно будут включаться атомы меченого кислорода,ответ пояснить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В вещество под названием гемоглобин.Основным переносчиком кислорода,в данном случае меченым кислородом 18 Q2,ко всем клеткам организма является гемоглобин крови ,находящийся в эритроцитах.Гемоглобин(Нb) связывает кислород,превращаясь в оксигемоглобин: Hb+4O2-->HbO8.
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