Камень массой 1 кг свободно падает с высоты 20 м и в момент падения на землю имеет скорость 18 м/с. Какая работа по преодолению сопротивления воздуха была совершена при падении?

Физика
Камень массой 1 кг свободно падает с высоты 20 м и в момент падения на землю имеет скорость 18 м/с. Какая работа по преодолению сопротивления воздуха была совершена при падении?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Eп=mgh  - потенциальная энергия тела. Eк=mv^2/2 - кинетическая энергия тела. А - работа совершенная по преодолению сопротивления воздуха.   Eп=1*10*20=200 Дж Ек=1*18^2/2=162 Дж   А=Еп-Ек=200-162=38 Дж
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