найдите корни уравнения 3х^2-14x+8=0

Алгебра
найдите корни уравнения 3х^2-14x+8=0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3х^2-14x+8=0 D=(-14)^2-4*3*8=196-96=100=10^2 x1=14-10/2*3=4/6=2/3 x2=14+10/2*3=24/6=4
Гость:
[latex]3x^{2}-14x+8=0[/latex]   Квадратное уравнение имеет вид: [latex]ax^{2}+bx+c=0[/latex]   Cчитаем дискриминант:   [latex]D=b^{2}-4ac=(-14)^{2}-4\cdot3\cdot8=196-96=100[/latex]   Дискриминант положительный   [latex]\sqrt{D}=10[/latex]   Уравнение имеет два различных корня:   [latex]x_{1}=\frac{-b+\sqrt{D}}{2a}=\frac{14+10}{2\cdot3}=\frac{24}{6}=4[/latex]   [latex]x_{2}=\frac{-b-\sqrt{D}}{2a}=\frac{14-10}{2\cdot3}=\frac{4}{6}=\frac{2}{3}[/latex]
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