автомобиль, трогаясь с места с постоянным ускорением, через 2с набрал скорость 36км/ч. какой путь он при этом прошёл?(распишите подробно плиз)

Физика
автомобиль, трогаясь с места с постоянным ускорением, через 2с набрал скорость 36км/ч. какой путь он при этом прошёл?(распишите подробно плиз)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
путь равен= скорость + скорость в нач. момент времени, всё это разделить на 2 и умножить на время S=((10+0)/2) =10м
Гость:
Т.к. ускорение постоянно, то скорость = ускорение * время. Отсюда находим ускорение 36 км/ч=10 м/с  [latex]a=\frac{v}{t}=\frac{10}{2}=5 [/latex] м/с^2  А теперь по формуле пути [latex]S=\frac{a t^2}{2}=\frac{5\cdot 2^2}{2}=10[/latex] м
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