Существует ли треугольник со сторонами. равными: 2,1 дм.,2 дм. и 4.2 дм.
Геометрия
Существует ли треугольник со сторонами. равными: 2,1 дм.,2 дм. и 4.2 дм.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет, потому что одна сторона треугольника не может быть больше суммы двух остальных сторон треугольника, а поскольку 4,2дм больше (2,1дм+2дм), то есть 4,2дм больше чем 4,1дм, то треугольник с такими сторонами не существует
Гость:
Сумма длин двух сторон треугольника всегда больше длины его третьей стороны. Так как 2,1+2=4,1 дм< 4,2 дм, то такого треугольника существовать не может.
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