Существует ли треугольник со сторонами. равными: 2,1 дм.,2 дм. и 4.2 дм.

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Нет, потому что одна сторона треугольника не может быть больше суммы двух остальных сторон треугольника, а поскольку 4,2дм больше (2,1дм+2дм), то есть 4,2дм больше чем 4,1дм, то треугольник с такими сторонами не существует