ученик задумал число, увеличил его в 3 раза и уменьшил результат на 5. какое число он получил?

Алгебра
ученик задумал число, увеличил его в 3 раза и уменьшил результат на 5. какое число он получил?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
он получил число, равное 3х-5, где х - задуманное число
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