ученик задумал число, увеличил его в 3 раза и уменьшил результат на 5. какое число он получил?
Алгебра
ученик задумал число, увеличил его в 3 раза и уменьшил результат на 5. какое число он получил?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
он получил число, равное 3х-5, где х - задуманное число
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
сожгли 4,7г фенола н.у и получившийся оксид углерода пропустили через раствор гидроксида кальция, взятого в избытке. Вычислите массу образовавшегос...
Химия
какой из газов займет больший объем(н.у):8гкислорода и азот такой же массы?ответ подтвердите расчетами.
Химия
При растворении в воде 1 моль кислоты образовалось 0,07 моль ионов H+. Формула кислоты 1) HCl 2) HF 3) H2SO4 4) HNO3 Если можно, с ходом решения