При растворении в воде 1 моль кислоты образовалось 0,07 моль ионов H+. Формула кислоты 1) HCl 2) HF 3) H2SO4 4) HNO3 Если можно, с ходом решения
Химия
При растворении в воде 1 моль кислоты образовалось 0,07 моль ионов H+. Формула кислоты 1) HCl 2) HF 3) H2SO4 4) HNO3 Если можно, с ходом решения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорее всего, это фтороводородная кислота, она более слабая чем остальные. Во всех остальных случаях образуется либо почти 1 моль, либо до 2 моль ионов Н+
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