из поселка А в 10 ч утра выехал велосипедист со скоростью 12 км/ч.В 12 ч в том же направлении выехал второй велосипедист,скорость которого на 3 км/ч больше.Кто из них приедит в поселок В первым,если расстояние между поселками 6...

Гость: Гость:

60:12=5 часов ехал 1-ый велосипедист из поселка А в поселок В 12+3=15 км/ч - скорость 2-ого велосипедиста 60:15=4 часа ехал 2-ой велосипедист из поселка А в поселок В 10+5=15 часов - в 15 часов 1-ый велосипедист приехал в поселок В 12+4=16 часов - в 16 часов 2-ой велосипедист приехал в поселок В 16-15=1 час - на 1 час раньше 1-ый велосипедист приехал в поселок В