В АВТОБУСНОМ ПАРКЕ БЫЛО 90 АВТОБУСОВ уТРОМ ВЫЕХАЛО В РЕЙС 50 БОЛЬШИХ И 25 МАЛЕНЬКИХ. Сколько автобусов осталось в парке? реши разными способами
Математика
В АВТОБУСНОМ ПАРКЕ БЫЛО 90 АВТОБУСОВ уТРОМ ВЫЕХАЛО В РЕЙС 50 БОЛЬШИХ И 25 МАЛЕНЬКИХ. Сколько автобусов осталось в парке? реши разными способами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 90-(50+25)=15 2. 90-50-25=15
Гость:
ПЕРВЫЙ СПОСОБ:1)90-(50+25)=15автобусов-осталось. ВТОРОЙ СПОСОБ: 1)90-50=40 автобусов-осталось,когда уехали 50 больших автобусов. 2)40-25=15 автобусов-осталось всего.
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