В АВТОБУСНОМ ПАРКЕ БЫЛО 90 АВТОБУСОВ уТРОМ ВЫЕХАЛО В РЕЙС 50 БОЛЬШИХ И 25 МАЛЕНЬКИХ. Сколько автобусов осталось в парке? реши разными способами

Математика

В АВТОБУСНОМ ПАРКЕ БЫЛО 90 АВТОБУСОВ уТРОМ ВЫЕХАЛО В РЕЙС 50 БОЛЬШИХ И 25 МАЛЕНЬКИХ. Сколько автобусов осталось в парке? реши разными способами

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