найдите отношения: 2мин к 10с
Математика
найдите отношения: 2мин к 10с
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 мин = 120 сек 120:10 = 12
Гость:
отношение 2 мин к 10 с равно 2*60/10=120/10=12
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