найдите отношения: 2мин к 10с

Математика
найдите отношения: 2мин к 10с
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 мин = 120 сек   120:10 = 12 
Гость:
 отношение 2 мин к 10 с равно 2*60/10=120/10=12
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