при обработке технической меди, содержащей 4 % инертных примесей, разбавленной азотной кислотой, выделилось 33,6 л газа. Определите массу технической меди.

Гость: Гость:

х г 33,6 л [latex]3Cu + 8HNO_3 = 3Cu(NO_3)_2 + 4H2O + 2NO[/latex] 192 г 44,8 л 1. Найдем массу чистой меди,при взаимодействии которой выделилось 33,6 л газа: При взаимодействии 192 г меди выделится 44,8 л газа,а при -- // -- х г ________________33,6 л, откуда х=192*33,6/44,8=144 г 2, Так как найденная масса-это 96 %, то получим: 144 г - это 96%.а у г_______100%, откуда у=144*100/96=150 г (это ответ)