помогите кто знает ...дайте общую характеристику щелочных элементов по их положению в периодической системе и строению атомовю
Химия
помогите кто знает ...дайте общую характеристику щелочных элементов по их положению в периодической системе и строению атомовю
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В Периодической системе они следуют сразу за инертными газами, поэтому особенность строения атомов щелочных металлов заключается в том, что они содержат одинэлектрон на внешнем энергетическом уровне: их электронная конфигурация ns1. Очевидно, что валентные электроны щелочных металлов могут быть легко удалены, потому что атому энергетически выгодно отдать электрон и приобрести конфигурацию инертного газа. Поэтому для всех щелочных металлов характерны восстановительныесвойства.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Английский язык
...equipment of Blake and C is very good. Where are ... newspapers? - They are on ... desk. It is ... plant of chemical equipment ... plant is outs...
Алгебра
Обьясните мне тему в алгебре 7 класс что такое разложение многочленов на множетели и зачем оно нужно!! Учебник Алгебра 7 класс А.Г.Мордкович Разбер...
Геометрия
Прямые AD и BK параллельны, угол ABK=54 градуса,BD-биссектриса угла ABK. Найдите углы треугольника ABD Помогите пожалуйста*