Прямые AD и BK параллельны, угол ABK=54 градуса,BD-биссектриса угла ABK. Найдите углы треугольника ABD Помогите пожалуйста*
Геометрия
Прямые AD и BK параллельны, угол ABK=54 градуса,BD-биссектриса угла ABK. Найдите углы треугольника ABD Помогите пожалуйста*
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
т.к прямые АД и ВК параллельные, то угол ВАД=180-АВК=180-54=126. угол АВД=половине угла АВК,т.е 27. а угол АДВ=180-27-126=27
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Геометрия
Математика