Скласти та розв"язати задачу. Було ?, Привезли І-1235ц    ІІ-?, в 4 р. больше . Стало 8т.    

Математика
Скласти та розв"язати задачу. Було ?, Привезли І-1235ц    ІІ-?, в 4 р. больше . Стало 8т.    
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Було-? Привезли-1235ц і ? в 4 р > Стало-8т 1)1235*4=4940(ц)-привезли усьго центнерів; 2)8000-4940=3060(ц) Відповідь: було спочатку 3060 центнерів.        
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