ДВА ТУРИСТА ВЫШЛИ ОДНОВРЕМЕННО НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ ИХ ДВУХ ДЕРЕВЕНЬ ПЕРВЫЙ ПРОШЁЛ ДО ВСТРЕЧИ 15км СО СКОРСТЬЮ 5км ВТОРОЙ ШЁЛ СО СКОРОСТЬЮ 6км ЧЕМУ РАВНА РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ДЕРЕВНЯМИ
Математика
ДВА ТУРИСТА ВЫШЛИ ОДНОВРЕМЕННО НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ ИХ ДВУХ ДЕРЕВЕНЬ ПЕРВЫЙ ПРОШЁЛ ДО ВСТРЕЧИ 15км СО СКОРСТЬЮ 5км ВТОРОЙ ШЁЛ СО СКОРОСТЬЮ 6км ЧЕМУ РАВНА РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ДЕРЕВНЯМИ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)15:5=3 часа-время в пути.2)6*3=18 км-прошёл второй до встречи. 3)15+18=33км-расстояние между деревнями.
Гость:
1)15:5=3(ч) шел первый до встречи 2) 6*3=18(км) прошел второй 3)18+15=33(км) расстояние между деревнями
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