Срочно нужно а решить не могу. Помогите:Какое количество вещества оксида магния получится при сжигании 480 грамм магния?
Химия
Срочно нужно а решить не могу. Помогите:Какое количество вещества оксида магния получится при сжигании 480 грамм магния?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Напишем уравнение реакции: Mg+O2===>2MgO По уравнению реакции видно,что v(Mg)=2(MgO) Количество в-ва измеряется по формуле: v=m/M Найдём v(Mg)=m(Mg)/M(Mg)=480г/24 г/моль=20 моль Значит v(MgО)=v(Mg)/2=20 моль/2=10 моль Ответ: 10 моль
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