Срочно нужно а решить не могу. Помогите:Какое количество вещества оксида магния получится при сжигании 480 грамм магния?

Химия

Срочно нужно а решить не могу. Помогите:Какое количество вещества оксида магния получится при сжигании 480 грамм магния?

Автор: Гость