В энциклопедии написано: "Масса Луны равна 7,35*10(в 13 степени) млн. т." Выразите массу Луны в килограммах.

Алгебра

В энциклопедии написано: "Масса Луны равна 7,35*10(в 13 степени) млн. т." Выразите массу Луны в килограммах.

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