В энциклопедии написано: "Масса Луны равна 7,35*10(в 13 степени) млн. т." Выразите массу Луны в килограммах.
Алгебра
В энциклопедии написано: "Масса Луны равна 7,35*10(в 13 степени) млн. т." Выразите массу Луны в килограммах.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Масса луны =7,35*10^13 млн.т 1т = 1*10^3 кг 1 млн.т = 1*10^6*1*10^3 = 1*10^9 кг Масса луны =7,35*10^13*1*10^9 = 7,35*10^22 кг
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