составьте предложение со словами пришкольный,приблизиться,принести,преградить,превосходный,прелестный,препятствие,преследовать.
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составьте предложение со словами пришкольный,приблизиться,принести,преградить,превосходный,прелестный,препятствие,преследовать.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На пришкольном участке выросли прелестные астры и превосходные лилии.Во время похода у моего друга сломалась лыжа, и он ,упав в сугроб,преградил путь нескольким ребятам., но это препятствие их не остановило, они ловко обошли беднягу. Большую половину пути нас преследовали неприятности, но когда мы стали приближаться к цели, нечаянная радость обрушилась на нас.Сегодня многие мои одноклассники забыли принести тетрадь для дополнительных занятий.
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