в классе 28 учеников,3/7из них мальчики .сколько мальчиков в классе? обратная задача в классе 12 мальчиков что составляет 3/7 числа всех учеников. сколько всего учеников в классе?
Математика
в классе 28 учеников,3/7из них мальчики .сколько мальчиков в классе? обратная задача в классе 12 мальчиков что составляет 3/7 числа всех учеников. сколько всего учеников в классе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
чтобы найти дробь от числа надо: 28*3/7=12 чтобы найти число по его дроби надо: 12:3/7=28
Гость:
1) 28*3/7=12 (уч.) - мальчики Ответ: в классе 12 мальчиков. 2) 12:(3/7)=12:3*7=28 (уч.) Ответ: всего в классе 28 учеников.
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