в классе 28 учеников,3/7из них мальчики .сколько мальчиков в классе? обратная задача в классе 12 мальчиков что составляет 3/7 числа всех учеников. сколько всего учеников в классе?

Математика

в классе 28 учеников,3/7из них мальчики .сколько мальчиков в классе? обратная задача в классе 12 мальчиков что составляет 3/7 числа всех учеников. сколько всего учеников в классе?

Автор: Гость