задача За первый день бригада дорожных рабочих отремонтировала 200 кв.м дорожного полотна ,что составило одну пятую часть всего запланированного объёма работы на неделю.За второй день была отремонтирована четверть всего здания....

Математика

задача За первый день бригада дорожных рабочих отремонтировала 200 кв.м дорожного полотна ,что составило одну пятую часть всего запланированного объёма работы на неделю.За второй день была отремонтирована четверть всего здания.Сколько квадратных метров дорожного полотна осталось отремонтировать этой бригаде?

Автор: Гость