задача За первый день бригада дорожных рабочих отремонтировала 200 кв.м дорожного полотна ,что составило одну пятую часть всего запланированного объёма работы на неделю.За второй день была отремонтирована четверть всего здания....

Математика
задача За первый день бригада дорожных рабочих отремонтировала 200 кв.м дорожного полотна ,что составило одну пятую часть всего запланированного объёма работы на неделю.За второй день была отремонтирована четверть всего здания.Сколько квадратных метров дорожного полотна осталось отремонтировать этой бригаде?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 200*5=1000 (кв.м) - запланировано на неделю 2) 1000:4=250 (кв.м) - отремонтировано во второй день 3) 200+250=450 (кв.м) - отремонтировано за два дня 4) 1000-450=550 (кв.м) Ответ: бригаде осталось отремонтировать 550 кв.м дорожного полотна.
Гость:
1) 200х5=1000кв.м - запланированный объем работ на неделю 2) 1000:4=250кв.м - четверть, отремонтированная во второй день 3)1000 -200-250=550кв.м - осталось отремонтировать бригаде
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
подбирите 2 однокоренных слова к словам прегрузка надстройка обход подснежник придорожный предгрозовой предобрый дошкольный задержать
Ответить
Математика
на верхней полке в 3 раза больше книг чем на нижней. после того как с верхней полки сняли 15 книг а на нижнюю добавили 11 книг книг на обеих полках...
Ответить
Математика
а) В магазин привезли 960 кг.овощей.Четверть этого количества составляла морковь, 7/15 картофель, а остальное капуста. Сколько в  магазин привезли ...
Ответить
Математика
Построй математическую модель задачи: "Высота прямоугольного параллепипеда с м, а его ширина на 2 целых 1/6 м  меньше высоты. Найди объем прямоугол...
Ответить
История
Помогите, какой бы вы(ребёнок) дали совет водителю?
Ответить