задача За первый день бригада дорожных рабочих отремонтировала 200 кв.м дорожного полотна ,что составило одну пятую часть всего запланированного объёма работы на неделю.За второй день была отремонтирована четверть всего здания....
Математика
задача За первый день бригада дорожных рабочих отремонтировала 200 кв.м дорожного полотна ,что составило одну пятую часть всего запланированного объёма работы на неделю.За второй день была отремонтирована четверть всего здания.Сколько квадратных метров дорожного полотна осталось отремонтировать этой бригаде?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 200*5=1000 (кв.м) - запланировано на неделю 2) 1000:4=250 (кв.м) - отремонтировано во второй день 3) 200+250=450 (кв.м) - отремонтировано за два дня 4) 1000-450=550 (кв.м) Ответ: бригаде осталось отремонтировать 550 кв.м дорожного полотна.
Гость:
1) 200х5=1000кв.м - запланированный объем работ на неделю 2) 1000:4=250кв.м - четверть, отремонтированная во второй день 3)1000 -200-250=550кв.м - осталось отремонтировать бригаде
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