а) В магазин привезли 960 кг.овощей.Четверть этого количества составляла морковь, 7/15 картофель, а остальное капуста. Сколько в  магазин привезли капусты?    б) В магазин привезли 240 кг моркови, что составило четвертую часть ...

Гость: Гость:

А) 1) 960:4=240(кг) составляет морковь 2) 960:15*7= 448(кг) картофеля привезли 3) 960-448-240= 272 (кг) капусты было. Обратная : ) В магазин привезли 960 кг.овощей.Четверть этого количества составляла морковь, 272 кг - капусты, а остальное - картофель. Сколько привезли картофеля? В магазин привезли 960 кг.овощей.7/15 этого количества составлял картофель, 272 кг капуста, а остальное морковь. Сколько в магазин привезли морковки? Б) 240*4= 960 в магазин(кг) овощей всего привезли в магазин Обратная : В магазин привезли 960кг овощей,четвертую часть всех привезенных в него овощей составляла морковь.Сколько моркови привезли в магазин? В магазин привезли 960 кг овощей, из них 240 кг - моркови . Какую часть всех привезенных в него овощей составляла морковь?