а) В магазин привезли 960 кг.овощей.Четверть этого количества составляла морковь, 7/15 картофель, а остальное капуста. Сколько в  магазин привезли капусты?    б) В магазин привезли 240 кг моркови, что составило четвертую часть ...

Математика
а) В магазин привезли 960 кг.овощей.Четверть этого количества составляла морковь, 7/15 картофель, а остальное капуста. Сколько в  магазин привезли капусты?    б) В магазин привезли 240 кг моркови, что составило четвертую часть всех привезенных в него овощей.Сколько всего овощей привезли в магазин? К каждой задаче составь всевозможные обратые задачи.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 А) 1) 960:4=240(кг) составляет морковь 2) 960:15*7= 448(кг) картофеля  привезли 3) 960-448-240= 272 (кг) капусты было.      Обратная : ) В магазин привезли 960 кг.овощей.Четверть этого количества составляла морковь, 272 кг - капусты, а остальное - картофель. Сколько привезли картофеля?   В магазин привезли 960 кг.овощей.7/15 этого количества составлял картофель, 272 кг  капуста, а остальное морковь. Сколько в магазин привезли морковки?         Б)  240*4= 960 в магазин(кг)  овощей  всего привезли в магазин     Обратная : В магазин привезли 960кг овощей,четвертую часть всех привезенных в него овощей составляла морковь.Сколько моркови привезли в магазин?    В магазин привезли  960 кг овощей, из них  240 кг - моркови . Какую часть всех привезенных в него овощей составляла морковь?  
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