почему в Англии централизованное государство возникло раньше чем в Франции????

Гость: Гость:

сказалось географическое положение - островное: Англия была надежно защищена в то время от вражеских нападений. А такой покой дорогого стоит! Да и феодалы здесь поубивали друг друга в войне Алой и Белой розы, некому стало королям перечить. А вот если Францию взять, то ее же просто изувечили в ходе Столетней войны - и англичане, и свои.Раны пришлось долго залечивать!