почему в Англии централизованное государство возникло раньше чем в Франции????
Обществознание
почему в Англии централизованное государство возникло раньше чем в Франции????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сказалось географическое положение - островное: Англия была надежно защищена в то время от вражеских нападений. А такой покой дорогого стоит! Да и феодалы здесь поубивали друг друга в войне Алой и Белой розы, некому стало королям перечить. А вот если Францию взять, то ее же просто изувечили в ходе Столетней войны - и англичане, и свои.Раны пришлось долго залечивать!
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