друзья и враги герасима из рассказа муму

Гость: Гость:

друзья была его собака скажем так,он любил Татьяну и помоему она об этом догадывалась посчитаем что татьяна тоже друг герасима,барыня была очень злой значит враг ,и гаврила враг,и муж татьяны враг.(муж татьяны за кого за муж выдали)