друзья и враги герасима из рассказа муму
Литература
друзья и враги герасима из рассказа муму
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
друзья была его собака скажем так,он любил Татьяну и помоему она об этом догадывалась посчитаем что татьяна тоже друг герасима,барыня была очень злой значит враг ,и гаврила враг,и муж татьяны враг.(муж татьяны за кого за муж выдали)
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