Привет всем!Как сказать по английски "Вы когда нибудь бывали в затруднительных ситуациях?"заранее спасибо;)
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Привет всем!Как сказать по английски "Вы когда нибудь бывали в затруднительных ситуациях?"заранее спасибо;)
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Гость:
Have you ever been in difficult situations?
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