Привет всем!Как сказать по английски "Вы когда нибудь бывали в затруднительных ситуациях?"заранее спасибо;)

Английский язык

Привет всем!Как сказать по английски "Вы когда нибудь бывали в затруднительных ситуациях?"заранее спасибо;)

Автор: Гость