В каких единицах нужно выразить длину 1 метр для того чтобы ее можно было нацело разделить на 8 равных частей?

Математика

В каких единицах нужно выразить длину 1 метр для того чтобы ее можно было нацело разделить на 8 равных частей?

Автор: Гость