В каких единицах нужно выразить длину 1 метр для того чтобы ее можно было нацело разделить на 8 равных частей?
Математика
В каких единицах нужно выразить длину 1 метр для того чтобы ее можно было нацело разделить на 8 равных частей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1м=10дм=100см=1000мм 1000:8=125 Ответ:1м нужно выражать в мм.
Гость:
в миллиметрах 1м=1000мм 1000/8=125
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