укажите положительные и отрицательные стороны и риски малого бизнеса! Плиз!

География
укажите положительные и отрицательные стороны и риски малого бизнеса! Плиз!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отр.Конкуренция       Не большая прибыль       Налоги Пол.Не большие затраты и  не большие потери        Легче свернуть дело в другое русло                      
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