укажите положительные и отрицательные стороны и риски малого бизнеса! Плиз!
География
укажите положительные и отрицательные стороны и риски малого бизнеса! Плиз!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отр.Конкуренция Не большая прибыль Налоги Пол.Не большие затраты и не большие потери Легче свернуть дело в другое русло
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