репортаж о хоккейном матче 6 предложени пожалуста побыстрее

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«Салават Юлаев» после выигрыша Кубка Гагарина представлял собой один очень большой бардак, в котором и с поллитром не разберешься. А теперь представляет собой его последствия, от которых они и сами не знают, чего ждать. Гремучая такая смесь, а Радулов в ней запалом. Они влегкую могут разорвать этот плей-офф в клочья, как прошлый. Но так же легко могут и разорваться сами - как двумя годами назад, или даже тремя