репортаж о хоккейном матче 6 предложени пожалуста побыстрее
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репортаж о хоккейном матче 6 предложени пожалуста побыстрее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
«Салават Юлаев» после выигрыша Кубка Гагарина представлял собой один очень большой бардак, в котором и с поллитром не разберешься. А теперь представляет собой его последствия, от которых они и сами не знают, чего ждать. Гремучая такая смесь, а Радулов в ней запалом. Они влегкую могут разорвать этот плей-офф в клочья, как прошлый. Но так же легко могут и разорваться сами - как двумя годами назад, или даже тремя
Гость:
От лица ведущего спортивных новостей: Здраствуйте. Вчера, в Уфе местный "Салават Юлаев" обыграл омский "Авангард" со счетом 2:1. Победу хозяевам обеспечил Александр Свитов, отличившийся на четвертой и восьмой минутах первого переода. У гостей сумел отличиться лишь Александр Фролов. Сегодня так же состоятся матчи между новокузнецким и магнитогорским "Металлургами", "Северсталь" побробует взять реванш на своей площадке против московского "ЦСКА". В Москве фанаты столичного "Динамо" надеятся на удачную игру своего клуба против "Витязя". Досвидания. Что-нибудь в таком духе)
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