На аркуші паперу прямокутної форми завдовжки 40 см і завширшки 20 см намалювали чорний квадрат, периметр якого 80 см. Знайти площу білої частини аркуша.
Математика
На аркуші паперу прямокутної форми завдовжки 40 см і завширшки 20 см намалювали чорний квадрат, периметр якого 80 см. Знайти площу білої частини аркуша.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 80:4=20 см - сторона чорного квадрата 2) 20*20=400 см^2 - площа чорного квадрата 3) 40*20=800 см^2 - площа аркуша паперу 4) 800-400=400 см^2 - площа білої частини аркуша відповідь: 400 см^2
Гость:
80/4=20 см - сторона квадрата 20*20=400 см кв - площа квадрата 40*20=800 см кв - площа цілого аркуша 800-400=400 см кв - площа білої частини аркуша
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