куплено 12м ткани. если бы цена одного метра ткани была на 2 рубля ниже,чем на самом деле, то за те же деньги можно было бы купить на 6 м ткани больше, чем было куплено. Найдите цену одного метра ткани?

Математика

куплено 12м ткани. если бы цена одного метра ткани была на 2 рубля ниже,чем на самом деле, то за те же деньги можно было бы купить на 6 м ткани больше, чем было куплено. Найдите цену одного метра ткани?

Автор: Гость