куплено 12м ткани. если бы цена одного метра ткани была на 2 рубля ниже,чем на самом деле, то за те же деньги можно было бы купить на 6 м ткани больше, чем было куплено. Найдите цену одного метра ткани?
Математика
куплено 12м ткани. если бы цена одного метра ткани была на 2 рубля ниже,чем на самом деле, то за те же деньги можно было бы купить на 6 м ткани больше, чем было куплено. Найдите цену одного метра ткани?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12+6=18 м ткани можно купить по новой цене х - цена 1 м ткани 12х=18(х-2) 12х=18х-36 6х=36 х=6 руб - цена 1 м ткани
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