натуральное число M называется совершенным, если оно равно сумме всех своих делителей, включая единицу, но исключая себя. напечатать все совершенные числа, меньшие заданного числа N. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СОСТАВИТЬ ПРОГРАММУ!!!  

Экономика
натуральное число M называется совершенным, если оно равно сумме всех своих делителей, включая единицу, но исключая себя. напечатать все совершенные числа, меньшие заданного числа N. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СОСТАВИТЬ ПРОГРАММУ!!!  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
#include #include #include using namespace std; void main() { setlocale(LC_CTYPE,"rus"); int x, sum=0; cout<<"Введите переменную: "; cin>>x; for(int i=1; i
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