натуральное число M называется совершенным, если оно равно сумме всех своих делителей, включая единицу, но исключая себя. напечатать все совершенные числа, меньшие заданного числа N. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СОСТАВИТЬ ПРОГРАММУ!!!

Экономика

натуральное число M называется совершенным, если оно равно сумме всех своих делителей, включая единицу, но исключая себя. напечатать все совершенные числа, меньшие заданного числа N. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СОСТАВИТЬ ПРОГРАММУ!!!

Автор: Гость