натуральное число M называется совершенным, если оно равно сумме всех своих делителей, включая единицу, но исключая себя. напечатать все совершенные числа, меньшие заданного числа N. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СОСТАВИТЬ ПРОГРАММУ!!!
Экономика
натуральное число M называется совершенным, если оно равно сумме всех своих делителей, включая единицу, но исключая себя. напечатать все совершенные числа, меньшие заданного числа N. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СОСТАВИТЬ ПРОГРАММУ!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
#include
#include
#include
using namespace std;
void main()
{
setlocale(LC_CTYPE,"rus");
int x, sum=0;
cout<<"Введите переменную: ";
cin>>x;
for(int i=1; i
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