почему мне нравятся рассказы чехова?
Литература
почему мне нравятся рассказы чехова?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я не самый большой любитель пьес... люблю только абсурдные ("Лысая певица", "В ожидании Годо" и пр.) и пьесы Чехова читаю с трудом... на мой взгляд, его пьесы хороши на сцене, а не в печатном слове... Из проичтанных его пьес мне больше всего нравится "Дядя Ваня"... остальное далось с большим трудом... не мое это...
Гость:
А.П.Чехов - выдающаяся фигура в области русской лит-ры. Он внес огромный вклад не только в драматургию своими пьесами, не сходящими со сцены современного театра,но и как прозаик- пейзажист,и как сатирик- обличитель человеческих пороков. Но более всего писателя ценят за его неподражаемые рассказы, остроумные, злободневные на все времена, потому что человеческие пороки, отображенные в его творчестве, встречаются и поныне: легкомысленные " Попрыгуньи",трусливые "Человеки в футляре" и никакие"Ионычи"...Я люблю рассказы А. П. за то, что он умел кратко, ёмко и выразительно изобразить недостатки человека и целого общества.
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