Замените выражения наречиями:Капля в море,как снег на голову,шаг за шагом,у черта на куличиках,одна нога здесь другая там.

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Замените выражения наречиями:Капля в море,как снег на голову,шаг за шагом,у черта на куличиках,одна нога здесь другая там.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Капля в море - мало как снег на голову -  неожиданно шаг за шагом - последовательно у черта на куличиках - далеко одна нога здесь другая там -  быстро
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