Построй математическую модель задачи: "Высота прямоугольного параллепипеда с м, а его ширина на 2 целых 1/6 м меньше высоты. Найди объем прямоугольного параллелепипеда, если известно, что его длина на 3/4м больше высоты."

Математика

Построй математическую модель задачи: "Высота прямоугольного параллепипеда с м, а его ширина на 2 целых 1/6 м меньше высоты. Найди объем прямоугольного параллелепипеда, если известно, что его длина на 3/4м больше высоты."

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