Построй математическую модель задачи: "Высота прямоугольного параллепипеда с м, а его ширина на 2 целых 1/6 м  меньше высоты. Найди объем прямоугольного параллелепипеда, если известно, что его длина на 3/4м  больше высоты."

Математика
Построй математическую модель задачи: "Высота прямоугольного параллепипеда с м, а его ширина на 2 целых 1/6 м  меньше высоты. Найди объем прямоугольного параллелепипеда, если известно, что его длина на 3/4м  больше высоты."
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]V= a\cdot b \cdot h \\ a= h + \frac {3}{4} \\ b= h- 2 \frac{1}{6} \\ V=(h + \frac {3}{4}) \cdot (h- 2 \frac{1}{6}) \cdot h \\ [/latex] Объём равен призведению ширины на длину параллелепипеда, умноженную на высоту.
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