Алфавит жителей другой состоит из 3-х букв, словом является любая последовательность более 4 букв
История
Алфавит жителей другой состоит из 3-х букв, словом является любая последовательность более 4 букв
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1- 3 слова 2- 3*3=9 слов 3- 3*3*3=27 слов 4- 3*3*3*3=81 слово.. Всего 3+9+27+81=30+90=120 слов
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