Помогите, какой бы вы(ребёнок) дали совет водителю?

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Чтобы не стать виновником дорожно-транспортного происшествия,перед выездом на дорогу водитель должен проверить техническое состояние ( исправность ) транспортного средства, иметь хорошее здоровье ,отлично знать и выполнять правила дорожного движения,быть внимательным во время пути.Водителю нельзя употреблять алкогольные напитки,наркотические средства.В автомобиле должна быть аптечка.Необходимо пристегнуть ремни безопасности.Детей надо перевозить на заднем сидении автомобиля.Во время движения надо уважительно относиться к другим водителям и пешеходам.Транспортное средство надо содержать в чистоте и периодически проводить технический осмотр транспортного средства. Чтобы не принести вред окружающей природе,нельзя мыть транспортное средство в реке,у колодца. В сухую погоду нельзя ездить в лес, потому что от искры из выхлопной трубы автомобиля или мотоцикла может загореться сухая трава и сгорит лес. Еще нельзя использовать транспортное средство для преследования диких животных на охоте. Когда водители будут дисциплинированными, не будет дорожных происшествий.