на верхней полке в 3 раза больше книг чем на нижней. после того как с верхней полки сняли 15 книг а на нижнюю добавили 11 книг книг на обеих полках стало поровну. сколько книг было на каждой полке первоначально
Математика
на верхней полке в 3 раза больше книг чем на нижней. после того как с верхней полки сняли 15 книг а на нижнюю добавили 11 книг книг на обеих полках стало поровну. сколько книг было на каждой полке первоначально
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть Х книг на нижней полке, тогда на верхней Хх3, после перестановок: Х+11=3Х - 15, 2Х = 26 Х=13 - было на нижней полке первоначально 13х3= 39 - было на верхней полке
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