на верхней полке в 3 раза больше книг чем на нижней. после того как с верхней полки сняли 15 книг а на нижнюю добавили 11 книг книг на обеих полках стало поровну. сколько книг было на каждой полке первоначально

Математика

на верхней полке в 3 раза больше книг чем на нижней. после того как с верхней полки сняли 15 книг а на нижнюю добавили 11 книг книг на обеих полках стало поровну. сколько книг было на каждой полке первоначально

Автор: Гость