подбирите 2 однокоренных слова к словам прегрузка надстройка обход подснежник придорожный предгрозовой предобрый дошкольный задержать
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подбирите 2 однокоренных слова к словам прегрузка надстройка обход подснежник придорожный предгрозовой предобрый дошкольный задержать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
прегрузка- грузовой, груз, надстройка- стройка, строить, обход- ход, ходить, подснежник- снег, снежки, придорожный- дорога, дорожное, предгрозовой- гроза, грозовая, предобрый- добряк, доброта, дошкольный- школа, шольник, задержать- держать, задержка
Гость:
перегрузка - погрузка, грузить надстройка - перестройка, стройка обход - ходить, переход подснежник - снег, снежный придорожный - дорога, внедорожник предгрозовой - гроза, грозовая предобрый - доброта, добрый дошкольный - школа, пришкольный задержать - держать, задержка
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