в фермерском хозяйстве 2\5 площади земли занимают пастбища а 1\4 посевы бахчевых культур.Площадь занимаемая пастбищами на 15 га больше чем площадь занимаемая посевами бахчевых культур.Сколько гектаров земли в фермерском хозяйстве?
Математика
в фермерском хозяйстве 2\5 площади земли занимают пастбища а 1\4 посевы бахчевых культур.Площадь занимаемая пастбищами на 15 га больше чем площадь занимаемая посевами бахчевых культур.Сколько гектаров земли в фермерском хозяйстве?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2/5-1/4=(8-5)/20=3/20 - разница в частях 2) 15:(3/20)=15:3*20=100 (га) Ответ: в фермерском хозяйстве 100 гектаров земли.
Гость:
1) 2/5 - 1/4 = 3/20 (части разница) Но по условию дано, что на эту разницу приходится 15 га, то есть дроби 3/20 соответствует 15 Остаётся только найти ВСЁ число, по значению его дроби 2) 15 : 3/20 = 100 (га вся земля фермерского хозяйства)
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