в фермерском хозяйстве 2\5 площади земли занимают пастбища а 1\4 посевы бахчевых культур.Площадь занимаемая пастбищами на 15 га больше чем площадь занимаемая посевами бахчевых культур.Сколько гектаров земли в фермерском хозяйстве?

Гость: Гость:

1) 2/5 - 1/4 = 3/20 (части разница) Но по условию дано, что на эту разницу приходится 15 га, то есть дроби 3/20 соответствует 15 Остаётся только найти ВСЁ число, по значению его дроби 2) 15 : 3/20 = 100 (га вся земля фермерского хозяйства)