черепаха за 5 минут пропозла 1400см а улиткам за 10 мин -80см на сколько сантеметров больше проползёт черепаха за 15 мин чем улитка за этоже время?

1) 1400:5=280 (см/мин.) - скорость черепахи 2) 80:10=8 (см/мин.) - скорость улитки 3) 280-8=272 (см/мин.) - на столько скорость черепахи больше 4) 272*15=4080 (см) Ответ: за 15 минут черепаха проползёт больше улитки на 4080 сантиметров.

Гость: Гость:

скорость черепахи 1400:5= 280см/мин, а улитки 80:10=8см/мин за 15мин черепаха проползет 280х15=4200см, а улитка 8х15=120см 4200-120=4080см Ответ: на 4м80см больше проползет черепаха за 15 минут, чем улитка за это же время