Катер плыл 4ч по течению реки и 3ч против течения,пройдя за это время расстояние 93км.Найдите собственную скорость катера,если скорость течения реки равна 2км/ч

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Катер плыл 4ч по течению реки и 3ч против течения,пройдя за это время расстояние 93км.Найдите собственную скорость катера,если скорость течения реки равна 2км/ч

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