Катер плыл 4ч по течению реки и 3ч против течения,пройдя за это время расстояние 93км.Найдите собственную скорость катера,если скорость течения реки равна 2км/ч
Алгебра
Катер плыл 4ч по течению реки и 3ч против течения,пройдя за это время расстояние 93км.Найдите собственную скорость катера,если скорость течения реки равна 2км/ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х х+2 х-2 4(х+2)+3(х-2)=93 4х+8+3х-6=93 7х+2=93 7х=93-2 7х=91 х=13
Гость:
х - это скорость катера х+2 - скорость по течению реки х-2 - скорость против течения реки составим уравнение: 4*(х+2)+3*(х-2)=93 4х+8+3х-6=93 7х=93-8+6 7х=91 х=91/7 х=13 Скорость катера 13 км/ч
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
в классе 28 учеников,3/7из них мальчики .сколько мальчиков в классе? обратная задача в классе 12 мальчиков что составляет 3/7 числа всех учеников. ...
Алгебра
черепаха за 5 минут пропозла 1400см а улиткам за 10 мин -80см на сколько сантеметров больше проползёт черепаха за 15 мин чем улитка за этоже время?
Математика
в фермерском хозяйстве 2\5 площади земли занимают пастбища а 1\4 посевы бахчевых культур.Площадь занимаемая пастбищами на 15 га больше чем площадь ...
Математика
задача За первый день бригада дорожных рабочих отремонтировала 200 кв.м дорожного полотна ,что составило одну пятую часть всего запланированного об...